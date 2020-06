Grootste containerschip ter wereld in de Antwerpse haven

Ook al mogen cafés en restaurants sinds gisteren weer klanten ontvangen, de miserie in de sector is nog lang niet voorbij. De strenge regels, de financiële putten die gevuld moeten worden. Wie het al moeilijk had, is nu sneller geneigd de handdoek in de ring te gooien. Dat blijkt alvast zo te zijn in Kruibeke. In één week tijd laten drie zaken weten niet meer open te doen.