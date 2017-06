Mobiliteit en Verkeer Grootste containerschip meert aan in Waaslandhaven

embed

Het grootste containerschip ter wereld is vanmorgen aangemeerd in het Deurganckdok in de Waaslandhaven. De kolos kan maar liefst 20.000 containers vervoeren. Volgens het bestuur van de haven van Antwerpen is de passage van het schip hét bewijs dat de haven nood heeft aan extra containercapaciteit. Maar dan moeten wel eerst de mobiliteitsproblemen worden opgelost, klinkt het op Linkeroever.