In Aalst tellen ze intussen af naar Aalst Carnaval, over 3 weken is het zover. Vorige week kon u in het TV Oost Nieuws zien hoe de nieuwe carnavalsaffiche werd onthuld. Dit jaar waren daar meer dan 60 ontwerpen voor binnengebracht, en dat is een record. De stad Aalst stelt die affiches, die het dus net niet haalden, nu een maand lang tentoon in het stedelijk museum.