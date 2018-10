Grootscheeps onderzoek naar financiële fraude in Belgisch voetbal

De naam Dejan Veljkovic komt dus heel vaak terug in het dossier. Veljkovic is naast Mogi Bayat één van de machtigste spelersmakelaars in ons land. Hij regelde een heel wat transfers van Sporting Lokeren, en hij heeft ook trainer Peter Maes in zijn portefeuille zitten. In de jaren negentig voetbalde hij zelfs even bij Eendracht Aalst.