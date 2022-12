Grootschalige noodplanningsoefening op domein Westakkers in Sint-Niklaas

Maandag wil de provincie Oost-Vlaanderen haar plannen met het Donkmeer in Berlare bekendmaken aan het grote publiek. Vooral op het vlak van recreatie moet de Donk een boost krijgen. Het Donkmeer is nu vooral bekend van de bootjes, de Waterfeesten, de paling en de mooie natuur. Maar de beleving rond het meer is al een tijdje in verval. Met een nieuw toekomstplan willen de provincie, de gemeente en het Regionaal Landschap er terug nieuw leven inblazen. De toekomstplannen zijn al sinds vorig jaar in opmaak. Maar nu is het huiswerk van de overheden dus klaar. Op een infomarkt nu maandag in cultureel centrum Stroming in Berlare, zal de provincie de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorstellen. Zo zullen er bijvoorbeeld extra wandel- en fietspaden komen rond het meer.