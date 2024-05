Grootschalige identiteitscontrole aan station van Ninove, een iemand opgepakt

In Ninove voert de politie extra controles uit in de stationsbuurt. Aanleiding is, opnieuw, een vechtpartij. Dit keer is maandagavond een minderjarige jongen slachtoffer geworden van zinloos geweld. De politie was snel ter plaatse en kon aan de hand van camerabeelden de daders opsporen. Een van hen is voorgeleid bij de jeugdrechter. Over de verwondingen van het slachtoffer, of over de aanleiding van het gevecht, is niets bekend. Het onderzoek loopt verder. De burgemeester van Ninove neemt intussen extra maatregelen.