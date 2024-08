Grootschalig eierenonderzoek naar PFAS in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht: "Signaal geven aan toekomstig gemeentebestuur"

In Doel heeft burgerbeweging Zwijndrecht Gezond de laatste eitjes opgehaald voor hun groot eierenonderzoek. Zij willen aan de hand van eitjes de PFAS-vervuiling in kaart brengen. En niet enkel in Zwijndrecht, maar ook in Beveren en Kruibeke. Er moet een sterk signaal gegeven worden aan het toekomstige bestuur van de nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. De gezondheid van de inwoners moet hoog op de agenda staan, klinkt het.