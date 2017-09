Gezondheid Groot tekort aan spoedartsen dreigt

embed

Het oprichten van traumacentra gaat de problemen met spoedartsen niet oplossen. Dat zegt Ignace Demeyer, hoofd van de spoeddienst van het OLV ziekenhuis in Aalst. Er dreigt een groot tekort, want heel wat spoedartsen willen er de brui aan geven omdat de job te zwaar is. Demeyer pleit voor een intensievere opleiding voor spoedartsen en een uitgebreidere rol voor de huisartsen-wachtposten. Trouwens als er geen grondige maatregelen komen, dreigt er nog een groter tekort aan urgentieartsen, zegt hij.