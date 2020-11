Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in ons land opnieuw lichtjes aan het dalen. Dat is voor het eerst sinds begin september. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt minder snel, maar de komende week wordt er nog wel een stijging verwacht van de bezetting op intensieve zorgen. In Aalst blijft het aantal coronapatiënten nog stijgen, er zijn er 7 meer dan gisteren. In de andere ziekenhuizen zijn er minder patienten opgenomen. In het AZ Nikolaas zijn het er zelfs 6 minder, in Dendermonde 4. Op Intensieve zorgen is er een lichte stijging in het AZ Nikolaas en in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. In totaal daalt het aantal opgenomen coronapatiënten in onze streek met 3. Er liggen nu 464 mensen in onze ziekenhuizen.