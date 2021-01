Groot deel van Sint-Niklaas zonder stroom na defect aan transformatorstation

Het voorbije jaar is er in de haven van Antwerpen meer dan 65 ton cocaïne in beslag genomen. Een recordhoeveelheid met een geschatte straatwaarde van maar liefst 7,5 miljard euro. Toch gaat de douane ervan uit dat dit nog altijd maar 10 à 20 procent is van wat er via de haven ons land binnenkomt. Om de pakkans te vergroten, gaat ons land de komende jaren verder investeren in scanapparatuur. Zo komen er onder meer nieuwe vaste scanners op vijf grote containerterminals.