Groot Bevers debat over mobiliteit en ondernemen

Vakbonden en directie van zetmeelproducerend bedrijf Tereos in Aalst hebben vanmorgen een sociaal akkoord bereikt. Eind september vorig jaar raakte bekend dat er bij het bedrijf 62 banen op de helling stonden. De enige optie voor die werknemers was een verhuizing naar de Tereosfabrieken in het Franse Rijsel, of in Parijs. Maar tot nu te hebben maar 4 werknemers dat aanbod aanvaard. Voor de 58 anderen is er nu een sociaal plan uitgewerkt. Zij krijgen onder andere een verhoging van de opzegtermijn, een anciënniteitspremie en opleidingsbudgetten. Ondertussen raakte bekend dat ook 25 jobs op de klantendienst op termijn naar Frankrijk zouden moeten verhuizen. Maar daarover zou pas tegen het eind van dit jaar meer duidelijkheid zijn.