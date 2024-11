Groot armworstelkampioenschap in Haaltert bij crossfitclub Holthem

Ons sporthoofdstuk sluiten we af in Haaltert. Want daar vond er een groot armworstelkampioenschap plaats. The East Flanders Arm Wrestling Club sloeg de handen in elkaar met de lokale crossfitclub Holthem. Een veertigtal sportievelingen streden er een hele dag lang om de titel van beste armworstelaar. Er waren verschillende categoriën, opgedeeld per gewichtsklasse. Bij armworstelen is het niet per se de sterkste deelnemer die wint. Armworstelen is ook een tactische sport en er komt ook wat techniek bij kijken. Blikvanger was tweevoudig Belgisch kampioen Dries Feremans.