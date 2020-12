Nieuws Grondverzakking voor woning door breuk in waterleiding in Aalst

In de Petrus Van Nuffelstraat in Aalst is er deze namiddag een grondverzakking geweest vlak voor een woning. Die verzakking ontstond na een breuk in de waterleiding. Ook een deel van de fundering werd geraakt waardoor er meerdere barsten in het huis waren. Alle nutsmaatschappijen werden verwittigd en de waterkraan werd dichtgedraaid. De woning is niet onbewoonbaar verklaard. De bewoonster kon dus gewoon thuis blijven. Door de breuk in de waterleiding liepen wel heel wat liters water weg. De watermaatschappij zal de breuk zo snel mogelijk proberen dichten.