Groep jongeren omsingelt politie na arrestatie aan station van Aalst

Op het Statieplein in Aalst werden drie agenten vrijdagavond omsingeld door een groep jongeren. Kort daarvoor arresteerde de politie een man die verboden goederen op zak had. Dat was niet naar de zin van de omstaanders. Die omsingelden de politie en eisten de vrijlating van de man. De politie ging hier uiteraard niet op in en riep meteen versterking op. De agenten konden de situatie afhandelen en de gemoederen bedaren. De controles zullen ook dit weekend verhoogd blijven op de gevoelige plaatsen. Ook de spoorwegpolitie is op de hoogte van het incident en werd gevraagd om extra waakzaam te zijn.