Groene trui Jasper Philipsen komt naar natourcriterium in Aalst

In het volleybal kennen Asterix AVO Beveren en VC Oudegem hun Europese tegenstanders. Bij de vrouwen zit kampioen en bekerhouder Asterix AVO Beveren in de eerste ronde van de Champions League in een poule met het Kroatische Mladost Zagreb, het Bosnische OK Gacko en het Montenegrijnse Herceg Novi. De groepswedstrijden worden op één plaats door een van de vier clubs georganiseerd, maar waar is nog niet duidelijk. De twee eerste van de poule plaatsen zich voor de tweede ronde. VC Oudegem neemt het in de CEV Cup dan weer op tegen het Portugese FC Porto en speelt zijn eerste wedstrijd thuis, begin november. De terugwedstrijd wordt de week nadien gespeeld in Porto.