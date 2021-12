Groen stapt noodgedwongen uit meerderheid in Lede

De chemische stof PFOS is bij de 3M-fabriek in Zwijndrecht in het verleden ook via de lucht uitgestoten. Dat heeft het bedrijf toegegeven voor de PFOS-onderzoekscommissie in het Vlaams parlement. Een voormalige werknemer had dat gezegd, en de Amerikaanse vicevoorzitter van 3M heeft dat nu bevestigd. Een eerste stap in de goede richting, zegt Koen Daniëls. Het Vlaams parlementslid uit Sint-Gillis-Waas legde als ondervoorzitter van de onderzoekscommissie 3M mee het vuur aan de schenen.