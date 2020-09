Nieuws Groen licht voor planproces Aalsters forensisch psychiatrisch centrum

De Vlaamse regering wil tegen 2025-2026 een forensisch psychiatrisch centrum openen op het grondgebied van Aalst. Minister van Omgeving Zuhal Demir kreeg groen licht voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Waar het centrum komt in Aalst moet nog worden beslist. De Gates-site in Erembodegem ligt al een tijdje op tafel als mogelijke locatie, maar ook andere alternatieven zullen worden onderzocht. De komst van een psychiatrisch centrum naar Aalst werd vier jaar geleden al beslist. Eerst werd gezegd dat het in Hofstade zou worden gebouwd, op de site Nederhase. Maar na onderzoek bleek dat toch niet de meest geschikte locatie te zijn. In een FPC worden mensen opgevangen met psychiatrische problemen die ook misdrijven hebben gepleegd. In Aalst zou plaats zijn voor 120 mensen.