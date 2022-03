Nieuws Groen en Vooruit Beveren stellen zich vragen rond inspraak en mobiliteit in havenverbond

En we blijven nog even in Doel, want de lokale afdelingen van Groen en Vooruit hebben kritiek op het akkoord dat gisteren afgesloten is. Daarbij werd vastgelegd hoe de uitbreiding van de Antwerpse haven definitief kan doorgaan. De oppositiepartijen vinden het positief dat een akkoord gevonden werd en dat er naar de verschillende actiegroepen geluisterd werd. Maar ze betreuren dat de gemeente geen oplossing heeft afgedwongen met betrekking tot mobiliteit en inspraak in de haven.