Groen en cd&v vinden maatregelen buitenproportioneel: "Trump, Bolsonaro of D'Haese, zo'n beleid werkt niet"

Het is vijf voor twaalf voor de voormalige bioscoopzaal Scala in Beveren. Dat zegt het actiecomité Red De Scala. Als er geen interesse is voor de zaal, dan die gesloopt worden en dan komen er wellicht appartementen in de plaats. Het comité wil de zaal laten heropleven als volksschouwburg met lunchbar, naar het voorbeeld van de Casino in Sint-Niklaas of De Roma in Borgerhout. Na één jaar van actievoeren verzamelde het comité meer dan 2.000 handtekeningen voor het behoud van De Scala. Het comité klopte al aan bij het gemeentebestuur, maar de gemeente Beveren is voorlopig niet bereid de zaal aan te kopen en in erfpacht te geven. Bovendien stelt de huidige eigenaar een ultimatum. Als er geen oplossing komt, gaat de Scala tegen de vlakte.