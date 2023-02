Groen, CD&V en Vooruit trekken samen als 9190.nu naar de kiezer in Stekene

Aan restaurant 't Sas in Bornem wordt er op dit moment gezocht naar de 42-jarige Natalie Van Esbroeck uit Kruibeke. De vrouw is al sinds afgelopen zondag vermist. Ze werd het laatst gezien rond 20u30 wanneer ze haar huis verliet in de Molenstraat in Kruibeke. Vanochtend werd haar auto teruggevonden aan het restaurant in Bornem. Daarom wordt er daar in de omgeving naar haar gezocht. Natalie is ongeveer 1m78 lang en normaal gebouwd. Zij heeft bruingrijze ogen en lang blond haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een blauwe jeans, een witte blouse, een lange blauwe gilet en witte Adidas-sneakers. Aan Natalie wordt gevraagd om contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen. Wie Natalie gezien heeft of meer info kan geven, wordt gevraagd contact op te nemen via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800 30 30 0.