1 op 10 kinderen in Temse leeft in kinderarmoede. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Vooral gezinnen met jonge kinderen hebben het moeilijk. Want bijvoorbeeld luiers kunnen al makkelijk 500 euro of meer per jaar kosten. En dat is vaak een zware hap uit het budget. Daarom doet de partij TESAMEN een inzamelactie voor luiers en babymelk. Tot zondag kunnen mensen op verschillende locaties in de gemeente luiers binnenbrengen. De actie valt samen met de week van de armoede.