Groen Aalst voert actie voor 'Oilsjt Plage', open zwemwater en recreatie aan de oevers van de Dender

Naar Aalst dan, daar wil de lokale afdeling van Groen dat er een 'Oilsjt Plage' komt, ofwel een Aalsterse strand. Uitgedost in zwemkledij, met strandstoelen, cocktails en zelfs een zeemeermin voerden de kandidaten zaterdag een ludieke actie langs de Dender in het Wijngaardveld. De partij wil namelijk dat de stad werk maakt van een vergroening én opwaardering van de oevers van de rivier. Groen wil extra ruimte langs het water voor recreatie, en ook een zone om te zwemmen. In Aalst kan dat momenteel niet, en dat vindt de partij een gemiste kans.