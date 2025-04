Groen Aalst verzet zich tegen de betonwoede in de Immerzeelwijk

In Aalst groeit het protest tegen het bouwproject aan de Kluisdreef, waar 93 wooneenheden gepland zijn in een nu nog groen gebied. Oppositiepartij Groen vreest dat dit de deur opent voor een veel groter project in de Immerzeelwijk met 1.600 wooneenheden. Ze roept op tot actie om de open ruimte te beschermen. Sommige buurtbewoners delen die bezorgdheid en bereiden juridische stappen voor. Ze zijn vooral teleurgesteld in de weinige communicatie die er vanuit de stad wordt gegeven.