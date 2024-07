Groen Aalst mikt op bestuursdeelname met ambitieus verkiezingsprogramma van 50 punten

Een Kaaienpark langs de Dender, een schepen van Gelijke Kansen en een uitbreiding van de zone 30. Dat zijn enkele opvallende voorstellen van Groen in Aalst. De partij zit op dit moment in de oppositie, maar wil zich spiegelen aan de collega's in Mechelen, Gent en Leuven. Daar bestuurt Groen mee en bewijst het dat er heel veel potentieel is, zegt fractieleider Lander Wantens. Hij trekt de lijst. Groen is de eerste partij in Aalst die de lijst en het verkiezingsprogramma voor oktober voorstelt.