In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie van de zone Waasland-Noord een grote controleactie gehouden aan jeugdhuis Togenblik in Beveren. De politie deed dat nadat er heel wat klachten waren gekomen over roken in het jeugdhuis, drugbezit en vechtpartijen. Met drugshonden werden de bezoekers gecontroleerd aan de ingang van het jeugdhuis, terwijl er binnen politie in burger controles uitvoerde. Er zijn geen aanhoudingen verricht, wel zijn er een klein aantal processen-verbaal opgesteld voor bezit van verboden producten, en jongeren die binnen aan het roken waren kregen een GAS-boete.