Groeiend besef van belang EHBO na zien van hartfalen tijdens EK-match

Het aantal mensen dat met COVID-19 in de ziekenhuizen wordt opgenomen is de voorbije week met zowat een derde gedaald. Er liggen momenteel nog 702 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. 23 van hen liggen in de ziekenhuizen in onze streek. Dat zijn er 3 minder dan gisteren. De dalingen doen zich voor in de Aalsterse ziekenhuizen en in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Op de afdelingen Intensieve Zorg zijn er nog 5 patiënten opgenomen in Aalst, en 1 in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem.