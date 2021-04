De leegstaande bibliotheek in cultuurcentrum De Werf in Aalst wordt een digitaal maaklabo voor film-, grafische en andere creatieve producenten. De 2.000 vierkante meter ruimte staat leeg sinds de boeken drie jaar geleden naar de nieuwe bibliotheek Utopia verhuisden. In de plaats komt er nu een werkplek voor iedereen die thuis is in filmproductie, postproductie, crossmedia, communicatie en fotografie. Op het gelijkvloers komt er een polyvalente ruimte die het labo zal linken met enkele culturele spelers. Momenteel staan de ruimtes dus nog leeg, maar dankzij een subsidie van 450.000 euro van de Vlaamse regering kunnen de verbouwingswerken binnenkort beginnen. Met dit nieuwe format willen De Werf en de stad Aalst iedereen warm maken voor cultuur. ­