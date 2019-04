Dat voetbal emotie is en vreugde en verdriet daarbij vaak heel dicht bij elkaar liggen, dat was gisteren duidelijk te merken op de pleinen van Bosdam Beveren. Bosdam, in roodzwart, en de AA Gent Ladies, speelden er in een rechtstreeks duel om de titel in eerste provinciale. De beelden spreken voor zich, het was AA Gent dat het haalde. Beide ploegen begonnen aan de wedstrijd met 47 punten. AA Gent had genoeg aan een gelijkspel om te vieren, want de Gentenaren hadden het beste doelpuntensaldo. De wedstrijd eindigde op 0-0. De ontgoocheling in het kamp van Bosdam Beveren was groot, heel groot.