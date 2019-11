En we sluiten af in Mere, deelgemeente van Erpe-Mere. Want daar kan je vanaf vandaag binnenstappen in een echt spookcafé. Ter gelegenheid van Halloween is café Beek helemaal ingericht met skeletten, spinnenwebben, oogbollen en nog veel meer. Een heel jaar door werken de uitbaters aan de decoratie van hun zaak, en dat loont.