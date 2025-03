Grieperige Guy D'haeseleer komt per ongeluk te laat op zijn grote moment: "Heb vijf maanden moeten wachten op deze eedaflegging, een kwartier extra maakt niet uit"

Guy D'haeseleer is nu officieel burgemeester van Ninove. Gisteren legde hij de eed af bij provinciegouverneur Carina Van Cauter. Naar eigen zeggen het mooiste moment uit zijn politieke carrière. Hij heeft er 30 jaar lang op moeten wachten. Zij gaan hem dit ook niet meer afnemen, zegt hij, want van dat onderzoek naar vervalste volmachten is niks van aan.