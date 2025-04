Grenzeloze dagen' brengt verhalen van hoop en een nieuw begin in De Werf in Aalst

Op het einde van ons nieuws staan we nog even stil bij een bijzondere voorstelling die vrijdagavond plaatsvindt in CC De Werf, in Aalst. 'Grenzeloze dagen' vertelt het verhaal van enkele cursisten van Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen. Dat is een centrum voor basiseducatie waar mensen onder andere Nederlands leren. Het voorbije halfjaar hebben de anderstaligen hun eigen, vaak ingrijpende verhalen, gekneed tot een pakkende voorstelling. Velen van hen dragen littekens van oorlog, onderdrukking of politieke onzekerheid. Toch brengen ze ook verhalen van hoop en een nieuw begin in België.