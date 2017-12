Grembergse B&B getroffen door hevige brand

En het weer houdt ons al sinds gisteren in de ban. Zondagochtend is het beginnen sneeuwen, maar dat sneeuwtapijt maakte plaats voor een korte maar hevige storm in de vooravond. En die storm met rukwinden tot 90 kilometer per uur heeft her en der voor schade gezorgd. Zo ging in Zottegem een deel van de kerstmarkt vliegen. Op deze beelden is te zien hoe tenten dreigen weg te vliegen en kraampjes op een hoopje liggen. Er vallen gelukkig geen gewonden. De burgemeester van Zottegem stelt voor om het standgeld dat de verenigingen betaald hebben, terug te geven. Op die manier kunnen de verenigingen nog een beetje geld recupereren. Ook elders zorgde de wind voor schade. In Sint-Niklaas viel er een boom op de rijweg. Het verkeer kon nog passeren. De brandweer kwam ter plaatse om de boom in stukken te zagen en te verwijderen. Even verderop in Nieuwkerken liep een schrijnwerkerij grote schade op. Een grote populier brak in twee en viel op het dak van het atelier.