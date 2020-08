Op het Grootzand in Grembergen is een oudere man zwaargewond geraakt nadat hij aangereden werd op het zebrapad. Rond twee vanmiddag wilde de man de straat oversteken. Maar net voor hij aan de overkant was, werd hij opgeschept door een Mercedes. De man belandde op de voorruit en kwam enkele meters verder hard op het asfalt terecht. De oudere man is er ernstig aan toe. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Dendermonde. Ook hier stuurde het parket een deskundige om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De straat is afgesloten voor het verkeer.