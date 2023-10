Greg Van Avermaet wint meteen zijn eerste (alternatieve) triatlon

Dan zakken we nog een reeks, naar eerste nationale. Want daar heeft Lokeren-Temse de topper tegen Heist gewonnen met 1-2. De partij begint met een minuut stilte voor de overleden Tuur, jeugdspeler bij Lokeren-Temse. Dat zag u in het begin van ons nieuws. Lokeren-Temse heeft het niet onder de markt tegen een sterk Heist. De thuisploeg komt ook op voorsprong. Maar via Yannick Reuten en Gil Van Moerzeke zet het die scheve situatie nog helemaal recht. Heist dringt nog aan, maar Lokeren-Temse houdt stand. Het staat nu knap tweede in eerste nationale, achter La Louvière. Maar er is al een kleine kloof met de derde in de stand.