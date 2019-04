Ja, sport kan mooi maar ook hard zijn. Genoeg gevoetbald dan, we kruipen de sporthallen in, en we beginnen met basketbal. Crelan Okapi Aalstar is aan een dramatisch slecht seizoen bezig. Coach Jean-Marc Jaumin werd bedankt voor bewezen diensten, Tony Van Den Bosch werd aangesteld om de boel redden. Maar ook die moest gisteren, in zijn eerste wedstrijd, vaststellen dat de ploeg ziek is, heel ziek. Aalstar kreeg in het eigen Forum een ferme oplawaai van Charleroi. 61-103. In de interviews na de wedstrijd vielen best wel harde woorden.