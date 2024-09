Greg Van Avermaet met ambitie aan de start van Ironman 70.3 in Knokke: "Eens ik start, ga ik altijd voluit"

Greg Van Avermaet zal zondag aan de start staan van de Ironman 70.3 in Knokke. Het gaat om een halve Ironman. Samen met 3.000 andere deelnemers gaat hij 1.900 meter zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen. De ex-profrenner is een jaar na zijn wielerafscheid nog altijd in fantastische vorm. Hij hoopt om in Knokke zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap. Want Greg blijft een competitiedier.