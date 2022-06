Voetbalclub Lokeren-Temse zal haar eerste twee wedstrijden van volgend seizoen moeten spelen zonder publiek. De club moet ook een boete betalen van 1.500 euro. Dat heeft Voetbal Vlaanderen beslist. Lokeren-Temse wordt gestraft voor het wangedrag van haar supporters tijdens de beslissende competitiewedstrijd in en tegen Ninove op 1 mei. De wedstrijd moest later beginnen omdat er door de supporters rookbommen en bengaals vuur werd afgestoken. En na de wedstrijd werd het veld bestormd. De betrokken hooligans droegen bivakmutsen en brachten vernielingen aan. Lokeren-Temse betreurt de beslissing en voelt zich te streng aangepakt. Volgens de club betekent de sanctie een zwaar financieel verlies en staat die niet in verhouding met het supportersgeweld. Het gaat daarom in evocatie. Lokeren-Temse wil wel benadrukken dat het elke vorm van negatief gedrag in en rond een voetbalstadion veroordeelt.