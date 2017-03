In het volleybal moeten de meisjes van Asterix AVO vanavond vol aan de bak in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Challenge Cup. Dat is Europees volleybal. Tegenstander van dienst is het Griekse Olympiacos Piraeus. De Grieken wonnen de eerste wedstrijd met 2-3 en hebben de beste papieren. Asterix moet zelfs beter doen dan Athene in de heenwedstrijd, want anders moet er nog een golden set gespeeld worden. De halve finales bereiken zal dus allesbehalve gemakkelijk zijn. Sportjournalist Matthias Van Barel is in Athene en wikt en weegt de kansen van Asterix.