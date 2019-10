Greg Van Avermaet helemaal bovenaan UCI-klassement voor eendagswedstrijden

Een kort maar mooi sportbericht: Greg Van Avermaet sluit het wielerjaar 2019 af als nummer 1 in het UCI-klassement van de ééndagswedstrijden. Greg mag zich dus, net als twee seizoenen geleden, de regelmatigste ééndagsrenner van het jaar noemen. Van Avermaet blijft in het klassement de Noor Alexander Kristoff en de Fransman Julian Alaphilippe voor. De Grembergenaar dankt die nummer 1-plek aan een seizoen vol ereplaatsen. Zo won Van Avermaet de Grand Prix van Montréal en werd hij tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en de Clasica San Sebastian. Volgend jaar hoopt de Olympische kampioen op iets meer overwinningen in plaats van podiumplaatsen. Oliver Naesen eindigt als achtste in het UCI-klassement van de ééndagswedstrijden.