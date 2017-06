Nog tot vanavond laat staat Dendermonde volledig in teken van de Flanders Open Rugby. Het grootste rugbytoernooi van Europa. Dit jaar zijn ze aan de 24ste editie toe. En het tornooi wordt nog elk jaar groter. Dendermonde ontvangt 94 ploegen uit 14 verschillende landen. 2500 spelers geven twee dagen lang het beste van zichzelf aan het Sportcentrum Sint-Gillis. Naast de vele rugbywedstrijden is er ook heel wat randanimatie. Zo is er onder meer ook een muziekfestival. Volgend jaar is het dus de 25ste keer Flanders Open Rugby, een jubileumeditie. De Dendermondse Rugbyclub is dan ook terecht trots.