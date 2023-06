Greg niet, Oli wel naar de Tour voor AG2R Citroën

Greg Van Avermaet zal in zijn afscheidsjaar de Tour niet rijden. Oliver Naesen is er wel bij. Dat heeft het team AG2R Citroën deze middag bekend gemaakt. Van Avermaet zal in totaal negen Tours gereden hebben. Hij kon twee ritten winnen en reed ook in de gele trui. Hij hoopte op een tiende deelname, maar hij wordt voor het tweede jaar op rij niet geselecteerd. Oliver Naesen is er wel bij voor AG2R. Hij doet voor de achtste keer mee.