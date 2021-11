Graven op kerkhof Steendorp vernield door muur die instort

Een zaakvoerder van een mobiele cocktailbar uit Nieuwkerken, bij Sint-Niklaas, ziet de drukke eindejaarsperiode in het water vallen. Dit weekend werd zijn bestelwagen in brand gestoken, vlakbij brouwerij Verhofstede. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen is er kwaad opzet in het spel. Vorige zomer was er op dezelfde plaats ook al een ernstig incident. Toen werd een fles met bijtend zuur op het domein gegooid. Of er een link is met de brandstichting van dit weekend, is nog niet duidelijk.