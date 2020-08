Grappige graffiti op verkeersborden in Lokeren en Waasmunster blijft een misdrijf

Het verschijnsel is niet nieuw, integendeel, de eerste zogenaamde 'street art' op verkeersborden dook ook al enkele jaren geleden op in onze streek, onder meer in Aalst, maar nu zijn ook Lokeren en Waasmunster aan de beurt. Wie er achter de graffiti zit is nog niet bekend, maar grappig zijn de tekeningen wel. In elk geval, als de grappenmaker betrapt wordt dan kan het hem of haar duur te staan komen, want schending van openbaar domein is en blijft vandalisme. Hierop staan celstraffen die kunnen oplopen tot een een jaar. Vraag is ook in welke mate de toevoegingen de borden zelf rechtsongeldig maken. Daardoor kunnen er bij ongevallen of boetes betwistingen ontstaan.