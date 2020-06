Grafsteen van Amerikaanse ere-consul ontdekt in Denderleeuw

Aan de Sint-Amanduskerk in het centrum van Denderleeuw is een grafsteen ontdekt van Jean Corneille De Boom. Volgens de gemeente gaat het om een belangrijke Denderleeuwenaar die aanzien genoot in de 19de eeuw. Zijn ouders waren eigenaar van de Eenemolen in Iddergem. Ook internationaal scheen zijn ster. Zo zou hij bijgedragen hebben aan de uitbouw van de Amerikaanse stad San Francisco, en stelde koning Leopold I hem aan als eerste consul daar. Jean Corneille De Boom stierf in Parijs in 1870 en werd een jaar later begraven in Denderleeuw.