Graffitikunstwerk zet BiJeVaboegbeeld Anny De Windt in de kijker

Het Waasland Shopping in Sint-Niklaas denkt na over extra veiligheidsmaatregelen na een inbraak in een juwelierszaak. Die inbraak gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Meerdere gemaskerde dieven konden het shopping center binnendringen via een toegangsdeur, waarna ze de vitrines van de juwelierszaak aan diggelen schopten. De schade is groot. De dieven namen enkele juwelen en horloges mee, maar hoe groot de buit exact is is niet bekend. De politie kwam snel ter plaatse, maar voorlopig is er nog geen spoor van de daders. Het shoppingcenter bekijkt nu hoe het dit soort incidenten in de toekomst kan vermijden.