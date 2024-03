Graf van mama van Martine al voor 15de keer vernield: "Waarom doe je zoiets?"

De politie van Hamme is op zoek naar een vrouw die de voorbije jaren al 15 keer een graf heeft gevandaliseerd. Opvallend, het gaat telkens om dezelfde grafsteen, en dezelfde dader. De vrouw is al verschillende keren gefilmd door bewakingscamera's. Iedere keer opnieuw gooit ze de bloemen weg en vernielt ze de beelden. Maar toch heeft de politie geen idee wie de vrouw is. De dochter van de overleden persoon is er het hart van in, en doet een oproep naar getuigen.