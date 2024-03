Op het kerkhof van Hamme is het graf van de mama van Martine Goossens al voor de vijftiende keer gevandaliseerd. Zo worden er bloemen weggegooid en nieuwjaarsbrieven van kleinkinderen kapot gescheurd. Martine is er het hart van in. Ze besloot daarom camera's te installeren en daarop is te zien hoe een onbekende vrouw het graf vernielt. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.