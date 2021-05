Grace uit Sint-Niklaas en Joke uit Aalst mogen zich opmaken voor de finale van The Voice Van Vlaanderen

En we eindigen met muziek. Zaterdag staat Hooverphonic in de finale van het Eurovisiesongfestival. De laatste streekgenoot die deelnam voor ons land was Ishtar in 2008, met het liedje ‘O julissi’. De groep rond Soetkin Baptist uit Geraardsbergen en Michel Vangheluwe uit Herzele strandde toen in de halve finales. Zangeres Soetkin Baptist woont tegenwoordig in Noorwegen en is nog altijd met muziek bezig, als zangeres en dirigent van een koor. Journalist Mikaël Soinne blikt met haar terug op haar deelname aan het Eurovisiesongfestival.