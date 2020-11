En dat debat is intussen op gang gekomen. Iedereen is het er over eens: Dribbel had nooit doodgestoken mogen worden. Maar er lopen nog altijd te veel honden niet aan de leiband. En in principe is dat verplicht in de meeste steden en gemeenten. Honden kunnen, hoe lief ze ook zijn, in stresssituaties verrassend uithalen. Daar kan Freddy Elewaut uit Sint-Niklaas over mee praten. Hij werd in het verleden verschillende keren aangevallen door een Jack Russel. Hij vraagt aan hondeneigenaars om hun beestje aan de leiband te houden.