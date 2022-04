Ook in Zottegem genieten ze nog na van de Ronde. Zottegem was één van de Dorpen van de Ronde. Als het van het stadsbestuur afhangt, is Zottegem volgend jaar opnieuw kandidaat. Maar het is nog niet zeker dat het parcours de Egmontstad zal aandoen. Want de renners vertrekken volgend jaar niet in Antwerpen, maar in Brugge.